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Кризис на Украине

Песков: на фоне напряженности в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому

ТАСС, 20 февраля. Заявления Запада о якобы существующих планах России по вторжению на Украину ведут к нагнетанию напряженности. А когда обстановка накалена до максимума, как сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, любая искра или мелкая провокация может повлечь непоправимые последствия, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, такой элемент провокационного характера", - отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля пояснил, что подобные высказывания непосредственно ведут к нагнетанию напряженности. "А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения [в Донбассе], то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - признал Песков.

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