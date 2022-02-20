Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово "война"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово "война", пережив столько конфликтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война", - подчеркнул он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.