Песков указал на конструктивность переговоров Путина с западными лидерами по теме Украины

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Характер переговоров президента России Владимира Путина с лидерами западных стран по ситуации вокруг Украины резко контрастирует с истерикой СМИ этих государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ".

"На самом деле существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что, "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично. Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор", - отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля указал, что Путин имеет возможность доносить до западных партнеров озабоченности России. "Многие с ним не соглашаются - или совсем, или частично. Но каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное", - добавил Песков.