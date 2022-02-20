Песков сообщил, что ситуация с Меркель и лабрадором Путина произошла "не по злобе"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кремль не знал, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не любит собак: ситуация с лабрадором Кони вышла неловкой, но произошла "не по злобе". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

На одну из встреч с Меркель в 2007 году глава российского государства Владимир Путин пришел со своим лабрадором Кони. Как позже выяснилось, экс-канцлер ФРГ боится собак. После этой встречи некоторые СМИ поспешили с домыслами о том, что российский лидер якобы поступил так намерено, а также заключили, что именно по этой причине отношения Путина и Меркель ухудшились.

"То, что Меркель испытывает какую-то неприязнь к собакам, тогда просто мы не знали", - признался представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков напомнил, что Путин обожал лабрадора Кони, как и остальная страна. На всех мероприятиях собака "ходила, где хотела", рассказал пресс-секретарь президента. "И это было весьма органично, это было умилительно. Поэтому то, что тогда произошло с Меркель, - неловкая ситуация. Но не по злобе, что называется, не по злобе", - подытожил он.

Сам Путин вспоминал, что ничего не знал о нелюбви Меркель к собакам и, наоборот, хотел сделать ей приятное. Он также признался, что впоследствии объяснился и извинился за эту ситуацию.