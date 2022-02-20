Слуцкий: Зеленский показал, что война нужна Киеву для предъявления требований Западу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировал, что война в Донбассе нужна действующей власти страны в качестве аргумента перед Западом. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Война на юго-востоке стала способом выживания для украинской власти и основанием для требования еще и еще денег от Запада. Реформы? Зачем реформы, спрашивает на голубом глазу Зеленский в Мюнхене, когда киевский режим и так добросовестно отрабатывает свою партию в проекте "Антироссия", - написал депутат.

По его словам, речь Зеленского в Мюнхене включала в себя "ложь о самоподрывах в зоне конфликта, очередное выпрашивание членства в НАТО и неких гарантий, ядерный шантаж, призывы к антироссийским санкциям". "Зеленский пошел ва-банк на конференции по безопасности, выступив с заявлениями, которые к этой самой безопасности не имеют никакого отношения", - констатировал Слуцкий, заметив, что украинский лидер ничего не сказал о жителях Донбасса, прибывающих в Россию.

"Россия и Украина всегда были братскими государствами с теснейшими связями, одним культурным кодом и общей историей. Кровавый переворот и приход к власти националистов в Киеве при непосредственном содействии коллективного Запада - вот что положило начало настоящей трагедии, которая до сих пор сопровождается истреблением русских в Донбассе", - указал Слуцкий.