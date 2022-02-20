Песков: заявления Зеленского говорят, что он не собирается выполнять минские соглашения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о том, что он не может, не хочет и не собирается выполнять Минские соглашения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский Комплекс мер", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что урегулирование на юго-востоке Украины должно обсуждаться между властями страны и представителями Донбасса, РФ не является стороной конфликта. "Украинская сторона и господин Зеленский в качестве основной цели декларируют обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта. И обсуждение на юго-востоке должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока", - продолжил представитель Кремля.

По его словам, с этим есть проблема. "Этого они не хотят понять", - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Он также прокомментировал слова Зеленского о том, что Кремль якобы не отвечает на звонки. "Мы задаем вопрос: "Что вы предлагаете обсуждать?" Ответа мы не получаем", - указал Песков.