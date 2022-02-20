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Послание президента Федеральному собранию
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Путин 21 февраля обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию

© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет совещание с членами правительства, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2020-2021 годов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, посвященное итогам реализации посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2020-2021 годов", - сообщили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание президента Федеральному собранию
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