Путин 21 февраля обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, проведет совещание с членами правительства, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2020-2021 годов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проведет совещание с членами правительства Российской Федерации, посвященное итогам реализации посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2020-2021 годов", - сообщили в пресс-службе.