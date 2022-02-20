В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в целом "в продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации".

Путин и Макрон признали целесообразным активизировать поиск дипломатических решений в ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле.

С российской стороны было подчеркнуто, что "Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате".

"С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц нормандского формата. Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса", - сообщили в пресс-службе президента РФ.

Путин в беседе с Макроном вновь подчеркнул, что США и НАТО должны конкретно и по существу ответить на требования РФ по гарантиям безопасности.

Путин отметил, что накачка Украины оружием провоцирует Киев на силовое решение в Донбассе.

"Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов", - говорится в сообщении.