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Лавров и глава МИД Франции проведут телефонный разговор 21 февраля

Лавров и глава МИД Франции проведут телефонный разговор в понедельник - МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранция
Кризис на Украине
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