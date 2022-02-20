Антонов заявил, что США следует побудить Киев выполнить минские соглашение

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрации США следует повлиять на власти Украины, чтобы они выполнили минские соглашения, это является единственной возможностью для установления мира в стране, заявил в воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как он подчеркнул, в распоряжении российской стороны "имеются официальные материалы по стихийным захоронениям погибших в результате преступлений ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) мирных жителей". "Подобное не должно повториться. Поэтому рассчитываем, что американские коллеги используют свое влияние на [президента Украины] Владимира Зеленского и побудят Киев исполнять Минские соглашения. Это единственная возможность установить мир на Украине и обеспечить равные права для ее граждан. Мы как страна - гарант Минских соглашений всегда активно над этим работали и продолжим это делать", - подчеркнул посол.

Противостояние РФ и США

Россия не хочет вражды и противостояния с Соединенными Штатами и укрепления своей безопасности за их счет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответе на вопросы СМИ, которые были распространены российским посольством в воскресенье.

"Россия и США являются самыми мощными ядерными державами. Наши государства - постоянные члены Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за международный мир. Нам не нужна вражда и противостояние", - сказал он.

"Кто будет спорить с тем, что Россия и США имеют равные права и обязанности в области безопасности? - добавил Антонов. - Мы не можем укреплять свою безопасность за счет безопасности США, и наоборот.

Российский посол указал, что проблемы в сфере безопасности существуют не в вакууме, и рассматривать их в отрыве от основополагающего принципа неделимости безопасности нельзя. "Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах, - продолжил дипломат. - Поясню: нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Этот принцип был зафиксирован в ряде международных документов, под которыми подписались США, Россия и другие государства".

Россия в декабре направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве свои письменные ответы, из которых следует, что на принципиальные для России уступки Запад не пошел. В четверг российская сторона опубликовала свою реакцию на американский ответ, аналогичный документ для альянса пока готовится.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.