Антонов: РФ видит потенциал выхода на договоренности по сокращению военной напряженности

РФ видит потенциал выхода на договоренности по сокращению военной напряженности в Европе, предотвращению военных инцидентов - посол Антонов.

РФ отмечает готовность США работать над неразмещением перспективных ракет средней и меньшей дальности в Европе - посол Антонов.

США не могут приглашать РФ к сотрудничеству по контролю над вооружениями, наращивая ударный потенциал НАТО на ее границах - посол Антонов.

РФ открыта к диалогу с Западом, призывает думать о стабильных условиях безопасности - равных для всех, заявил посол Анатолий Антонов.