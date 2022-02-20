Захарова с иронией отреагировала на сообщения CBS о "вторжении" РФ на Украину

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на утверждения журналистов американского телеканала CBS о том, что "российское военное командование получило приказ о начале вторжения на Украину и сейчас оно разрабатывает план действий на поле боя".

"Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.