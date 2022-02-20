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Захарова задала посольству США вопрос, передавало ли оно данные о "терактах" коллегам в РФ

Официальный представитель МИД РФ спросила диппредставительство, "как это все понимать?"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос посольству США в РФ, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины.

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"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье посольство США в Москве на официальном сайте диппредставительства опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву, Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной.

При этом посольство не приводит ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в РФ.

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