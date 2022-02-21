Путин по видеосвязи пообщается с паралимпийцами РФ, уезжающими в Пекин

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, ко встрече подключатся спортсмены, проходящие заключительный этап подготовки на федеральных и региональных тренировочных базах в Республике Алтай, Приморском крае, Новосибирской и Сахалинской областях.

Путин регулярно проводит встречи со сборной, представляющей Россию на зимних и летних Паралимпиадах. В августе прошлого года он также по видеосвязи пообщался со спортсменами перед их отъездом на летние Паралимпийские игры в Токио. Кроме того, по итогам соревнований президент лично принял в Кремле медалистов Паралимпиады.

В целом Путин неоднократно заявлял, что в России уделяется приоритетное внимание развитию паралимпийского спорта. По словам президента, государство поддерживает и "будет поддерживать паралимпийцев, отстаивать их законные права и интересы на самом высоком уровне, создавать все условия для тренировок и выступлений". Кроме того, Путин говорил, что паралимпийцы являются "примером для миллионов людей" благодаря их воле к победе и жизни, стремлению добиваться успехов, несмотря ни на какие трудности. Глава государства считает таких спортсменов "людьми, закаленными духом", и высоко ценит их результаты.

О паралимпийской сборной РФ

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта, будет разыграно 78 комплектов медалей в шести видах спорта. Участие в Паралимпийских играх примет 71 спортсмен из России, они будут представлены во всех видах спорта. Планируется, что общая численность делегации составит 185 человек. Все российские паралимпийцы были допущены к участию на Играх в Пекине Федеральным медико-биологическим агентством.

Как ранее сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на Паралимпиаде в Пекине Павел Рожков, в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. Десять человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, шесть - по сноуборду. В сборных по следж-хоккею 17 спортсменов, керлингу на колясках - пять. Наибольшее представительство у атлетов из Москвы - 20 человек. 15 человек из Московской области, семь - из Ханты-Мансийского автономного округа и пять - из Тюменской области.

Рожков также добавил, что на Играх в Пекине выступят восемь паралимпийских чемпионов - по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, девять мастеров спорта России.