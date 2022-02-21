Замглавы МИД РФ участвует в сессии Валдайского клуба по Ближнему Востоку. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выступает на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ближневосточная конференция стала одним из флагманских мероприятий для клуба, которое, как правило, собирает на своей площадке многих высокопоставленных представителей стран региона и России, а также крупных экспертов и аналитиков. Этот год не стал исключением: помимо выступления главы российского дипведомства, ожидается и участие его сирийского коллеги Фейсала Микдада. В целом, как указывают организаторы, форум соберет около 90 иностранных и российских специалистов, политиков и ученых из 25 стран, включая Алжир, Афганистан, Великобританию, Египет, Израиль, Иран, Нигерию, ОАЭ, Россию и США.