Лавров: РФ надеется, что перенос выборов в Ливии не спровоцирует эскалацию напряженности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия поддерживает контакты со всеми ведущими политическими силами в Ливии и надеется, что перенос всеобщих выборов в этой стране, которые должны были состояться в декабре прошлого года, не спровоцирует эскалацию военно-политической напряженности. Об этом говорится в обращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Текст обращения зачитал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Со своей стороны поддерживаем устойчивые и сбалансированные связи со всеми ведущими политическими силами на западе, востоке и юге Ливии. Как в двустороннем формате, так и на международных площадках побуждаем ливийских политиков к конструктивному диалогу и поиску компромиссных развязок. Надеемся, что перенос намечавшихся на 24 декабря 2021 года всеобщих выборов не спровоцирует эскалацию военно-политической напряженности и не заморозит политпроцесс", - указывается в обращении главы российского дипведомства.