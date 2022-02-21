Песков подтвердил, что Путин и Макрон ночью второй раз за сутки обсудили тему Украины

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции", - сказал он. "Президенты продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины", - отметил пресс-секретарь.

"Они акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников [в "нормандском формате" (РФ, Германия, Франция, Украина)]", - сообщил Песков. "В ближайшее время возможны также контакты между Россией и Францией на уровне министров иностранных дел", - добавил он.

Воскресные разговоры

В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Макрона и Путина, в котором российский лидер в том числе заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков. Кроме того, в разговоре было "обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами". Также с российской стороны было подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате".

В пресс-службе отметили, что с учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц нормандского формата.

Впоследствии французский телеканал BFM сообщил о втором за сутки разговоре лидеров. После разговора с Путиным Макрон созвонился также с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Позже Елисейский дворец сообщил, что Макрон предложил провести саммит между Байденом и Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. По данным французской стороны, главы США и РФ "согласились с положениями такой встречи на высшем уровне". Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.