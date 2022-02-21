Комитет Госдумы поддержал продление срока предоставления поправок к законопроекту о МСУ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник принял решение продлить до 20 мая срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ).

"Мы его уже здесь неоднократно обсуждали, этот законопроект, - сказал на заседании глава комитета Павел Крашенинников. - У нас большое количество поправок, на сегодняшний день на время начала заседания комитета у нас поступило 143 поправки, и у нас огромное количество предложений, которые официально не оформлены, но которые поступают каждый день и от комитетов, и от депутатов, и от регионов".

"Долго смотрели и предлагаем срок предоставления поправок увеличить до 20 мая", - добавил депутат.

Глава комитета отметил, что наиболее спорной остается тема полномочий муниципалитетов и "выстраивания одноуровневой системы органов местного самоуправления". "Здесь поправок много, их нужно обсуждать. Мы должны обсуждать их с нашими финансовыми органами, с Минфином", - резюмировал Крашенинников.

Решение комитета направлено в Совет Госдумы. Ранее в беседе с ТАСС Крашенинников допустил, что второе чтение законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления может состояться в июне.

Проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления был принят Госдумой в первом чтении 25 января. Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документом предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей. Вводится одноуровневая система муниципальной власти: местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.