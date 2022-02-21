Лавров проведет в Анталье встречу с главой МИД Турции

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье, а также примет участие в трехсторонней встрече стран - гарантов астанинского процесса (РФ, Иран, Турция) по Сирии. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса", - сказал он.

Богданов отметил, что Россия и Турция также ведут диалог по линии военных. "Наше руководство на базе Хмеймим имеет очень продвинутые и эффективные контакты с турецкими военными", - добавил замминистра.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Лавров подтвердил в телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу свое участие в дипломатическом форуме, который пройдет в Анталье 11-13 марта, а также во встрече по Сирии в астанинском формате.

В свою очередь Чавушоглу ранее сообщил, что встреча по Сирии в астанинском формате запланирована за день до проведения дипломатического форума в Анталье. Предыдущая международная встреча по Сирии прошла 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане на уровне спецпредставителей стран-гарантов.