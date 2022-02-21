МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совета безопасности страны, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников.

Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "не регулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.

Помимо этого, в понедельник у Путина запланирована встреча с членами паралимпийской команды России. Она пройдет во видеосвязи. "Далее у президента в продолжение подготовки к посланию [Федеральному собранию] будет совещание по вопросам реализации поручений, которые были даны по посланиям 2020 и 2021 годов", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что на мероприятии планируются выступления вице-премьеров Татьяны Голиковой - о мерах поддержки семей с детьми, Марата Хуснуллина - о развитии региональной инфраструктуры, Александра Новака - о газификации регионов, а также главы Минпросвещения Сергея Кравцова - о развитии школьного образования, министра культуры Ольги Любимовой - о развитии инфраструктуры организаций культуры.

О результатах мониторинга реализации предыдущих поручений расскажет руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. По словам представителя Кремля, совещание пройдет полностью в открытом режиме.