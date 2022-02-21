В Кремле назвали "необычной практикой" предупреждение США о якобы угрозе терактов в России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "необычной практикой" распространенное посольством США предупреждение для своих граждан о якобы возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и приграничных с Украиной регионах России.

"Это такая необычная достаточно практика - подобная публикация со стороны дипломатических представительств", - заявил Песков.

Кремль выясняет, поступали ли от американских спецслужб какие-либо сигналы о возможности терактов в России.

"Мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии американских служб. Мне в настоящий момент не известно о том, что такие сигналы были", - сказал Песков.