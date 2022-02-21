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Песков: саммит Путина и Байдена возможен, если главы государств сочтут это целесообразным

По словам пресс-секретаря российского лидера, конкретных планов нет, есть договоренность о продолжении диалога по линии МИДов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена можно организовать в любой момент, если главы государств сочтут это целесообразным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно, мы не исключаем, и при необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение", - сказал он.

По словам Пескова, "встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств".

Песков заявил, что конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, есть договоренность о продолжении диалога по линии МИДов.

"Нет, пока конкретных планов на этот счет нет", - сказал представитель Кремля. - Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров иностранных дел, мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча [главы МИД РФ Сергея] Лаврова с американским коллегой [Энтони Блинкеном]. Также не исключаем контактов министров России и Франции", - уточнил он.

Саммит Путина и Байдена возможен, если главы государств сочтут это целесообразным, решение может быть принято в любой момент, заявил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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