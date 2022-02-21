Кремль не видит признаков снижения напряженности на юго-востоке Украины

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Кремль не наблюдает признаков снижения уровня напряженности на юго-востоке Украины, это вызывает глубокую обеспокоенность, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация действительно чрезвычайно напряженная, и пока мы не видим признаков снижения уровня напряженности. Все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность", - сказал Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что Кремль не комментирует вопрос о том, подключатся ли российские силы, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.