Володин призвал укреплять сотрудничество профильных комитетов парламентов РФ и Киргизии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник встретился со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талантом Мамытовым, на встрече обсуждалось развитие межпарламентского сотрудничества двух стран. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Володин заявил о необходимости укреплять сотрудничество профильных комитетов парламентов РФ и Киргизии, а также продолжать работу межпарламентской комиссии, указано в сообщении. "Она должна приносить реальную отдачу гражданам наших стран, чтобы отношения на уровне парламентов развивались более эффективно и от этого выигрывали как Киргизия, так и Россия", - заявил спикер Госдумы.

"Хотелось бы, чтобы мы от намерений и разговоров перешли к конкретным решениям", - добавил Володин.

Мамытов предложил провести совместные заседания профильных комитетов в текущем году в России. "Также предлагаем провести десятое заседание киргизско-российской межпарламентской комиссии в Кыргызстане", - добавил он. Кроме того, спикер парламента Киргизии пригласил Володина посетить страну с официальным визитом.

Как сообщается на сайте Госдумы, в ходе встречи также обсуждалась миграционная политика и поддержка трудовых мигрантов, вопросы изучения русского языка в Киргизии, экономическое и гуманитарное сотрудничество.