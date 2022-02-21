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Кризис на Украине
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Песков назвал "уткой" данные о "списке украинцев", от которых РФ якобы хочет избавиться

Журнал Foreign Policy ранее написал, что Россия якобы подготовила список украинских политиков, которых планируется убить или арестовать после "вторжения" на Украину

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "уткой" и абсолютным вымыслом сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы составила список украинских политических деятелей, которые должны быть убиты или арестованы в случае военного конфликта на между Москвой и Киевом.

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"Вы понимаете, что это абсолютная утка, ложь? Это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник, отвечая на просьбу прокомментировать подобные утверждения.

Ранее американский журнал Foreign Policy написал со ссылкой на источники, что Россия якобы подготовила список украинских политиков, которых планируется убить или арестовать после "вторжения" на Украину. Другие американские СМИ также сообщили, что Вашингтон направил письмо с такой информацией верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет.

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РоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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