В МИД РФ сообщили, что заявленные США цели присутствия в Сирии вызывают вопросы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Заявления США о необходимости сохранять свое военное присутствие в Сирии исключительно для борьбы с терроризмом вызывают сомнения. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на открытии XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Американское присутствие в Сирии не только за Евфратом, но и на юге, в районе Эт-Танфа, нелегитимно. Оно не утверждалось в Совете Безопасности [ООН], легитимное руководство в Дамаске не просило об этом", - сказал Богданов.

"Этот вопрос очень важный в целом: какая стратегия у американцев в той же Сирии? Что они хотят? Если наши американские партнеры говорят, что они там только для того, чтобы бороться с терроризмом, у меня вопрос: сколько эта борьба будет продолжаться? Где ее конкретный результат?" - добавил он.

Как отметил высокопоставленный дипломат, за Евфратом находится "житница" Сирии: там "хлеб и нефть". Если бы эта территория находилась под контролем Дамаска, социально-экономическая ситуация в стране была бы намного лучше, обратил внимание замглавы МИД РФ.