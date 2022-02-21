{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СФ заявил, что выплаты жителям Донбасса не скажутся отрицательно на соцгарантиях россиян

Сенатор Сергей Рябухин назвал выплаты жителям ДНР и ЛНР очень важной и своевременной мерой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выплаты по 10 тыс. рублей эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не будут иметь никаких негативных финансовых последствий для россиян, в том числе для их социальных гарантий, сообщил ТАСС в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Эти меры никак не скажутся каким-то отрицательным образом на российских гражданах, постоянно проживающих на территории юрисдикции РФ. Речь идет в основном о поддержке российских граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей", - пояснил Рябухин, уточнив, что также нет никаких угроз и для социальных гарантий россиян.

Он назвал выплаты жителям ДНР и ЛНР очень важной и своевременной мерой.

"Что касается устойчивости нашей экономики, бюджетной системы в этой связи, то я нисколько не сомневаюсь, что те ресурсы, которыми располагает правительство РФ, федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, создают очень серьезный запас прочности, который позволит успешно справиться с этой задачей. Задачей гуманитарной поддержки, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Рябухин.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Захарова: Мюнхенская конференция подменила обсуждение безопасности распространением фейков
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание, что заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину стали появляться в прессе ФРГ еще в декабре 2021 года, затем тему подхватили другие западные СМИ, ее стали нагнетать в своей риторике официальные лица стран - членов НАТО
Читать полностью