СФ заявил, что выплаты жителям Донбасса не скажутся отрицательно на соцгарантиях россиян

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выплаты по 10 тыс. рублей эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не будут иметь никаких негативных финансовых последствий для россиян, в том числе для их социальных гарантий, сообщил ТАСС в понедельник первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Эти меры никак не скажутся каким-то отрицательным образом на российских гражданах, постоянно проживающих на территории юрисдикции РФ. Речь идет в основном о поддержке российских граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей", - пояснил Рябухин, уточнив, что также нет никаких угроз и для социальных гарантий россиян.

Он назвал выплаты жителям ДНР и ЛНР очень важной и своевременной мерой.

"Что касается устойчивости нашей экономики, бюджетной системы в этой связи, то я нисколько не сомневаюсь, что те ресурсы, которыми располагает правительство РФ, федеральный бюджет, государственные внебюджетные фонды, создают очень серьезный запас прочности, который позволит успешно справиться с этой задачей. Задачей гуманитарной поддержки, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", - подчеркнул Рябухин.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.