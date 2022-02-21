Лавров: Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию между РФ и НАТО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Страны Запада пытаются создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая в понедельник в Москве переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

"Ситуация в мире развивается быстро, это касается в том числе и севера Африки, и ближневосточной проблематики, включая и сирийское урегулирование. К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом", - сказал он.

"Мы, безусловно, не позволим, чтобы подобного рода попытки подорвали наши способности достигать конкретных результатов, чтобы они как-то негативно повлияли на развитие самых тесных стратегических отношений между Россией и Сирией и на наши усилия по достижению справедливого мира на основе укрепления суверенитета, территориальной целостности и политической независимости вашей страны", - подчеркнул Лавров, обращаясь к своему визави.

Министр также отметил, что президенты двух стран определяют стоящие перед Москвой и Дамаском задачи, это подтвердил и их очередной контакт, состоявшийся в сентябре 2021 года. "Уверен, сегодня мы сможем с пользой для дела обсудить, как конкретно продвигать эти задачи и воплощать их в жизнь", - резюмировал Лавров.