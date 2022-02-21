{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ГД заявили, что предупреждение США об "угрозе" терактов в РФ вызывает недоумение

По словам депутата Вячеслава Макарова, если в посольстве США "действительно что-то известно, почему они сразу же не проинформировали компетентные органы" России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Публикация предупреждения американского посольства в России для граждан США в связи с возможными атаками на общественные места в РФ вызывает только недоумение. Такое мнение высказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.

На эту тему

"Сообщение посольства ничего, кроме недоумения, не вызывает. Остается открытым вопрос, почему дипломаты не опубликовали ссылки на конкретные издания, сообщившие о возможных терактах", - приводит слова Макарова пресс-служба единороссов в понедельник.

По его словам, если в посольстве США "действительно что-то известно, почему они сразу же не проинформировали компетентные органы [РФ], как этого требует не только профессиональная этика, но международные соглашения". "Надеюсь, что это недоразумение в скором времени будет устранено, совместная работа двух силовых ведомств России и США по борьбе с терроризмом будет эффективно продолжена в рамках имеющегося правового поля", - отметил депутат.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал, что такое заявление посольства США без соответствующего информирования российских компетентных органов "выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным". "По российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности", - подчеркнул он.

По словам Пискарева, "несмотря на имеющуюся напряженность между странами, практика обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму существует, примеров таких ранее было немало". "Это же предусмотрено и договором между Российской Федерацией и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 года", - добавил глава комитета.

20 февраля американское диппредставительство опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Американские граждане, комментируя публикацию на странице в Twitter посольства с предупреждениями, выразили сомнения в надежности источников подобной информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос посольству, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.

Теги
СШАРоссия
Лавров заявил, что удары Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию во всем регионе
По словам министра иностранных дел, подобные действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН
Читать полностью