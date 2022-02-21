В ГД заявили, что предупреждение США об "угрозе" терактов в РФ вызывает недоумение

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Публикация предупреждения американского посольства в России для граждан США в связи с возможными атаками на общественные места в РФ вызывает только недоумение. Такое мнение высказал первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров.

"Сообщение посольства ничего, кроме недоумения, не вызывает. Остается открытым вопрос, почему дипломаты не опубликовали ссылки на конкретные издания, сообщившие о возможных терактах", - приводит слова Макарова пресс-служба единороссов в понедельник.

По его словам, если в посольстве США "действительно что-то известно, почему они сразу же не проинформировали компетентные органы [РФ], как этого требует не только профессиональная этика, но международные соглашения". "Надеюсь, что это недоразумение в скором времени будет устранено, совместная работа двух силовых ведомств России и США по борьбе с терроризмом будет эффективно продолжена в рамках имеющегося правового поля", - отметил депутат.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев указал, что такое заявление посольства США без соответствующего информирования российских компетентных органов "выглядит, по крайней мере, странным, если не сказать безнравственным". "По российским законам несообщение о готовящемся преступлении террористической направленности подлежит уголовной ответственности", - подчеркнул он.

По словам Пискарева, "несмотря на имеющуюся напряженность между странами, практика обмена информацией между спецслужбами России и США в сфере противодействия международному терроризму существует, примеров таких ранее было немало". "Это же предусмотрено и договором между Российской Федерацией и США о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 17 июня 1999 года", - добавил глава комитета.

20 февраля американское диппредставительство опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Американские граждане, комментируя публикацию на странице в Twitter посольства с предупреждениями, выразили сомнения в надежности источников подобной информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос посольству, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.