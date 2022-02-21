Выполнение плана законопроектной работы может войти в KPI комитетов Думы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отчеты комитетов Госдумы по выполнению программы законопроектной работы на сессию могут стать одним из ключевых показателей при оценке эффективности их работы (KPI). Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

"В регламенте Государственной думы предусмотрены нормы, из которых следует, что думские комитеты представляют отчеты о выполнении примерной программы законопроектной работы на текущую сессию. Оценка выполнения этой нормы регламента может в том числе войти в итоговый перечень показателей эффективности для оценки деятельности думских комитетов", - подчеркнул Морозов.

Кроме того, напомнил он, в регламенте работы палаты предусмотрены положения о парламентском контроле исполнения уже принятых федеральных законов.

"В частности, это касается мониторинга правоприменения и анализа практики применения законодательства. Это закрепленные регламентом практики нашей работы, на мой взгляд, целесообразно, чтобы внедрялся постоянный мониторинг исполнения названных и других положений регламента, определяющих важные составляющие деятельности каждого комитета Госдумы", - отметил Морозов.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разработать ключевые показатели эффективности работы думских комитетов. Морозов ранее уже отмечал, что комитет предлагает при оценке эффективности работы думских комитетов учитывать показатели, которые являются индикаторами их самостоятельной активности. Так, например, к оценке предлагается отнести уровень публичности работы комитетов, качество планирования деятельности, выполнение норм регламента, а также взаимодействие с правительством и Счетной палатой. Морозов также отмечал, что комитет считает малопродуктивным измерять эффективность работы на основе таких показателей, как количество законопроектов.