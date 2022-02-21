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Путин и Алиев 22 февраля планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии

В Кремле сообщили, что стороны планируют обсудить комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 февраля проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По итогам переговоров будет подписана декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - говорится в сообщении.

По данным Кремля, стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"Кроме того, имеется в виду рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - добавили в пресс-службе президента РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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