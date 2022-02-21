Полос РФ: Германия занимает последовательную позицию по вопросу поставок оружия на Украину

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/.Берлин занимает последовательную позицию по вопросу поставок летального оружия на Украину. Об этом заявил в понедельник посол России в Берлине Сергей Нечаев в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Особенности позиции Берлина в рамках этого большого комплекса вопросов, связанных с европейской безопасностью, видимо, состоит в том, что немцы против поставок летального оружия Киеву и пока занимают достаточно последовательную линию на этот счет", - сказал он.

Как отметил посол, германские власти в этом вопросе исходят из того, что не хотят менять "военно-технический баланс". "У них есть внутреннее уложение, говорящее в пользу того, чтобы немецкое оружие в кризисные регионы не поставлялось, ну и, конечно, есть исторические параллели, которые неизбежно возникают с возможными поставками какого-то оружия на Украину. Трудно себе немцам представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских. Эти трагические напоминания в умах живы, и поэтому пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию, поставки летального оружия на Украину исключаются", - подчеркнул Нечаев.

Он отметил, что Берлин готов к диалогу и конструктивному сотрудничеству по вопросу урегулирования ситуации в Европе. "Они (немцы - прим. ТАСС) выступают за диалог, поэтому они приветствовали наш ответ американцам по вопросам безопасности, и, конечно, они привержены трансатлантической сцепке и стараются занимать твердую трансатлантическую позицию со всеми вытекающими отсюда последствиями, - добавил дипломат. - Но никаких силовых действий они не хотят и были бы за то, чтобы диалог был продолжен в самых разных форматах".

Германия не хотела бы утратить роль экономического моста между Европой и Россией, сказал Нечаев.

"Конечно, в Германии не хотели бы упускать ту роль, которая была наработана во времена предшествующих канцлеров, и [Герхарда] Шредера, и [Ангелы] Меркель, когда все взоры в Евросоюзе обращались на Германию, которая всегда играла особую роль в отношениях с нашей страной - роль моста, посредника, роль ведущего экономического партнера", - сказал посол.

Народ Германии не заинтересован в том, чтобы в отношении России вводились какие-либо санкции, в том числе и в сфере энергетики, заявил Нечаев Нечаев.

"Немцы в принципе не хотели бы введения каких-то экономических санкций, хотя политический истеблишмент об этом беспрестанно говорит и пугает всякими страшными карами", - сказал он.