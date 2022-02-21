Захарова предложила США рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС /. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США рассказать на "саммите демократий" о жертвах среди мирного населения в ходе ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши.

Дипломат обратила внимание, что президент США Джо Байден "с типично американским апломбом" объявил о проведении "успешной контртеррористической операции с целью защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным". "Позднее стали появляться подробности. Оказалось, что американские военные в ходе операции убили как минимум двух несовершеннолетних (это на прошлой неделе подтвердил Пентагон в ходе брифинга для прессы), по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины)", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - отметила официальный представитель МИД РФ.

3 февраля пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. По данным Пентагона, по меньшей мере три гражданских лица погибли при его ликвидации.

Организованный США "саммит за демократию" с участием лидеров государств, правозащитников и бизнесменов проходил 9-10 декабря в формате видеоконференции. Вашингтон пригласил на саммит 110 государств и территорий, в число которых не вошли КНР, Россия, Турция, Египет и ряд других стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу США "междусобойчиком" и одним из "наиболее одиозных прожектов" США. По его словам, цель этого мероприятия - разделить людей, страны на демократические и недемократические.