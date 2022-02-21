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Лавров: РФ не получила подтверждения информации посольства США об угрозе терактов

Американское диппредставительство ранее опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы РФ и Украины

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская сторона не получила никаких подтверждений информации посольства США о якобы готовящихся в Москве и Санкт-Петербурге террористических актах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

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"Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах. До сих пор никаких подтверждений этому мы не получили и не нашли", - сказал Лавров.

"Посольство, правда, что-то такое невнятное сказало о том, что они читали в российских газетах, российских СМИ, будто такое возможно. Насколько серьезна такая работа и насколько солидно для государственных учреждений, имею в виду посольство и структуры в Вашингтоне, заниматься подобным, я думаю, каждому необходимо судить самому", - добавил он.

20 февраля американское диппредставительство опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Американские граждане, комментируя публикацию с предупреждениям на странице посольства в Twitter, выразили сомнения в надежности источников подобной информации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова адресовала вопрос посольству, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.

Теги
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