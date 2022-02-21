Лавров заявил, что удары Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию во всем регионе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия решительно осуждает удары Израиля по территории Сирии, они могут спровоцировать эскалацию обстановки во всем регионе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

"Важно <...> прекратить то, что мы наблюдаем регулярно, я имею в виду продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории. Мы подобные действия решительно осуждаем. Они не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и могут спровоцировать резкую эскалацию обстановки в масштабах всего региона", - сказал глава МИД России.

Террористическая угроза

Также Лавров заявил, что удары Израиля по Сирии подрывают способность республики противостоять терроризму. "Мы заинтересованы в том, чтобы резолюции Совета Безопасности выполнялись, мы заинтересованы в том, чтобы все стороны воздерживались от каких-либо шагов, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию обстановки в масштабах всего региона, и постоянно работаем с нашими израильскими коллегами и на уровне высшего руководства, на уровне руководства внешнеполитического ведомства", - сказал министр.

Как отметил Лавров, российская сторона считает, что продолжающиеся удары по Сирии подрывают способность республики противостоять террористической угрозе. "Мы занимаем последовательную позицию по этой проблеме. Считаем, что продолжающееся удары Израиля по сирийской территории не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН но и, как я упомянул, подрывают способность сирийской стороны противостоять террористической угрозе, не говоря уже о том, что они в общем-то создают риски превращения Сирии в арену противоборства между другими державами, и это неприемлемо", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что РФ уделяет большое внимание вопросу присутствия на сирийской территории государств, которые находятся там вопреки воле сирийского руководства и без какого-либо разрешения Совбеза ООН. "Эта тема постоянно находится в центре внимания, когда мы говорим со своими зарубежными собеседниками по проблемам сирийского урегулирования и настоятельно призываем их строго соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН 2254, которая недвусмысленно подтвердила суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Сирийской Арабской Республики, - продолжил он. - Именно в таком ключе мы выстраиваем нашу работу не только с внешними игроками, но и с сирийцами, которые находятся в оппозиции Дамаску, в том числе с различными структурами курдов, и будем эту работу продолжать".

9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удары управляемыми ракетами по объектам возле населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Затем из района Голанских высот были выпущены десять ракет класса "земля - земля" по позициям сирийских сил противовоздушной обороны.

По информации заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, при отражении атаки средствами ПВО производства РФ, состоящими на вооружении сирийских войск, были уничтожено восемь ракет. В результате ударов один сирийский военный погиб, еще пять пострадали.