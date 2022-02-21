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Лавров заявил, что Россия настроена на расширение двустороннего сотрудничества с Сирией

Москва и Дамаск подтвердили обоюдный настрой на его дальнейшее расширение, в том числе в связи с активной работой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва подтвердила настрой на дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества с Дамаском, в том числе в военно-технической области. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

"Говорили о таких направлениях двустороннего сотрудничества как экономика, культура, гуманитарные связи, образование, военно-техническое взаимодействие", - сказал Лавров.

"Подтвердили обоюдный настрой на его дальнейшее расширение, в том числе в связи с активной работой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - подчеркнул глава российского дипведомства.

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