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Лавров: Запад обещал представить свое видение предлагаемых им встреч на высшем уровне

Глава дипведомства сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в двух состоявшихся телефонных разговорах с Владимиром Путиным высказывался на тему проведения саммитов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон условились, что Запад представит свое видение результатов инициируемых им встреч на высшем уровне, прежде чем эти саммиты будут организованы. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент Путин [в телефонном разговоре с Макроном] очень четко объяснил, не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат. Поэтому условились лидеры России и Франции о том, что наши западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение возможных результатов. Вот ждем", - сказал Лавров.

Глава дипведомства подчеркнул, что Макрон в двух состоявшихся в воскресенье телефонных разговорах с Путиным высказывался на тему проведения саммитов.

Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Путин и Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретных планов о встрече пока нет, но она возможна, если лидеры сочтут это целесообразным. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что Байден готов встретиться с Путиным, если не произойдет "вторжения" России на Украину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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