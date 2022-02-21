Лавров: переносы заседания Конституционного комитета Сирии не способствуют прогрессу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что частые переносы сроков заседания Конституционного комитета Сирии (ККС) препятствуют продвижению диалога, и отметил, что поднимет этот вопрос на предстоящей встрече со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Частые переносы сроков заседания, к сожалению, это мы наблюдаем в последнее время в попытках довести методологию проведения заседаний до какого-то совершенства, явно не помогают продвигаться вперед. Мы будем из этого исходить, когда через пару дней будем принимать в Москве господина Педерсена, специального представителя генерального секретаря ООН по Сирии", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Лавров отметил, что Россия исходит из необходимости налаживания конструктивного межсирийского диалога, прежде всего в рамках Конституционного комитета. По его словам, важно работать "последовательно, не отвлекаясь на мелочи и концентрируясь на главном". "Главным является прямой разговор между сирийскими делегациями и побуждение сирийских делегаций к тому, чтобы они пришли к согласию по вопросу о конституционной реформе без вмешательства извне и каких-либо временных рамок", - добавил он.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость поддержания "ритмичной работы Конституционного комитета без искусственных перерывов, чтобы его сессии собирались регулярно, равно как и сессии редакционной комиссии".

Шестой раунд заседаний малой (редакционной) группы ККС состоялся в октябре прошлого года и завершился безрезультатно. Как признал Педерсен, "между участниками диалога в Женеве по-прежнему сохраняются ключевые разногласия и взаимное недоверие, что не позволило им перейти к обсуждению проектов конституционной реформы".

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, которая была принята 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданского общества). Малая группа комитета включает 45 человек (по 15 делегатов от каждого из трех сегментов). ККС призван выработать рекомендации по внесению поправок в Основной закон республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.