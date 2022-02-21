Лавров: процесс возвращения сирийских беженцев на родину искусственно тормозится Западом

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Западные страны искусственно затормаживают процесс возвращения сирийских беженцев домой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

"Мы подтвердили настрой на продолжение наших собственных усилий и наших единомышленников на то, чтобы мобилизовать содействие международного сообщества для возвращения сирийских беженцев к родным очагам. Видим, как этот процесс искусственно тормозится западными странами", - сказал он.

Лавров отметил, что в ходе беседы стороны обсудили гуманитарную обстановку в Сирии. "Мы едины в том, что на данном этапе первостепенное значение имеет оказание международной помощи Дамаску на цели постконфликтного восстановления, включая не только гуманитарное реагирование, но и реализацию проектов раннего восстановления социально-экономической инфраструктуры, как того требует принятая единогласно резолюция СБ ООН 2585", - указал он.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что Россия решительно осуждает незаконные односторонние санкции против Сирии, которые были введены Западом и оборачиваются дополнительными страданиями для сирийского народа. "Эти ограничения, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции, попросту аномальны", - добавил Лавров.