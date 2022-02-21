Путин предложил Совбезу РФ обсудить признание ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник на заседании Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что намерен выслушать мнение членов СБ по обращениям глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Госдумы о признании независимости этих образований.

"Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал Путин.

Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия между Киевом и Донбассом, сообщил президент. Ход событий показывает, что нынешние власти Украины не собираются исполнять минские соглашения, заявил Путин.

Госпереворот на Украине в 2014 году был вооруженным и кровавым, отметил президент.