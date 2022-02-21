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Кризис на Украине
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Путин: Киев, похоже, начал третью карательную операцию против Донбасса

Президент России заявил, что ранее Украина уже провела две операции
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Киев ранее провел две карательные операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности РФ в Кремле.

"Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях [в Донбассе], и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал Путин.

Он сделал особый акцент на том, что "все эти годы над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада", а проживающие близко к так называемому переднему краю и вовсе были вынуждены перебраться в подвалы. "Живут там сами вместе с детьми", - констатировал Путин.

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