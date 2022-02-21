Путин рассказал о словах Байдена о возможном моратории на принятие Украины в НАТО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", но подобный мораторий - лишь реализация планов альянса, а не уступка России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

"Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счет. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать [в НАТО] "завтра". Более того, возможен какой-то мораторий", - рассказал российский лидер.

Однако, продолжил он, НАТО просто считает, что Украина пока не готова к вступлению в альянс. "Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот - мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете", - указал Путин.