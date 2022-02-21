{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что Запад насмерть стоит в вопросе открытых дверей НАТО

© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Запад насмерть стоит в вопросе открытых дверей НАТО - Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Лавров заявил, что США всячески стараются обойти принцип неделимости безопасности
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что работу с США и НАТО по безопасности надо продолжать
Читать полностью