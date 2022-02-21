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Козак заявил, что ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
© Сергей Бобылев/ТАСС

Ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен - Козак.

Переговорный процесс по "Минску-2" находится на нулевой отметке с 2015 года.

Украина держит в глубоком секрете, каким она видит статус Донбасса.

Представители Украины в кулуарах говорят о необходимости соблюдения Минских соглашений, публично говорят противоположное.

При обычном развитии событий Украина никогда не будет выполнять Минские соглашения.

Украина на ходу изобретает новые схемы по урегулированию в Донбассе из области юридического кретинизма.

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