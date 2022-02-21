Козак заявил, что ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен

Ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен - Козак.

Переговорный процесс по "Минску-2" находится на нулевой отметке с 2015 года.

Украина держит в глубоком секрете, каким она видит статус Донбасса.

Представители Украины в кулуарах говорят о необходимости соблюдения Минских соглашений, публично говорят противоположное.

При обычном развитии событий Украина никогда не будет выполнять Минские соглашения.

Украина на ходу изобретает новые схемы по урегулированию в Донбассе из области юридического кретинизма.