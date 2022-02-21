Посол РФ скептически расценил усилия Британии по разрешению украинского кризиса

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Андрей Келин скептически расценивает дипломатические усилия Великобритании, направленные на урегулирование кризиса вокруг Украины. Об этом он заявил в понедельник в интервью агентству PA .

"Конечно, мы видим все эти дипломатические телефонные звонки, визиты друг к другу, бесконечные визиты друг к другу, бесконечные разговоры", - сказал Келин, признавшись, что не видит "британской роли в поиске конструктивных решений". В связи с этим дипломат, отвечавший на вопросы на английском языке, упомянул усилия президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, добавив: "Что касается Великобритании, я не вижу ничего".

По оценке посла, министр иностранных дел королевства Лиз Трасс во время визита в Москву, который состоялся 9-10 февраля, не слушала своего российского коллегу Сергея Лаврова. "Она на слушала аргументы, она постаралась быть к ним глухой", - сказал дипломат, добавив, что единственным ответом со стороны Трасс было "небольшое число слоганов". Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе визита в Москву, который состоялся 11 февраля, был "намного более дипломатичным", считает Келин.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.