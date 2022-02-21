Медведев заявил, что ситуация вокруг Украины улучшаться не будет

Медведев уверен, что территории Донбасса Украине не нужны. Медведев констатировал попытки Запада полностью перекроить карту мира. По его словам, решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии позволило спасти жизни сотни тысяч жителей этих республик и дать урок НАТО.

Также Медведев считает, что Зеленский не хочет исполнять "Минск-2", так как боится не переизбраться на пост президента Украины. По его словам, РФ знает, как противостоять запредельному давлению Запада.

Через некоторое время ситуация вокруг признания Россией ДНР и ЛНР "будет охлаждаться", уверен Медведев. Он сообщил, что признаков улучшения ситуации вокруг Донбасса нет.

Подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание ЛНР и ДНР, считает Медведев. Медведев указал на попытки Запада полностью перекроить карту мира.

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