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Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым отметил напряженность ситуации вокруг Украины

Глава МИД Франции в телефонном разговоре с Лавровым отметил напряженность ситуации вокруг Украины - заявление.

Глава МИД Франции подчеркнул в беседе с Лавровым необходимость созыва под эгидой ОБСЕ заседания трехсторонней контактной группы

лава МИД Франции просил Лаврова повлиять на представителей ДНР и ЛНР для получения согласия на созыв контактной группы

Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовки саммита России и США

Глава МИД Франции считает, что диалог еще возможен, и этим необходимо воспользоваться - коммюнике

Кризис на Украине
Мишустин: кабмин уже много месяцев ведет подготовку к признанию ДНР и ЛНР
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