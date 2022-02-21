Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым отметил напряженность ситуации вокруг Украины

Глава МИД Франции в телефонном разговоре с Лавровым отметил напряженность ситуации вокруг Украины - заявление.

Глава МИД Франции подчеркнул в беседе с Лавровым необходимость созыва под эгидой ОБСЕ заседания трехсторонней контактной группы

лава МИД Франции просил Лаврова повлиять на представителей ДНР и ЛНР для получения согласия на созыв контактной группы

Глава МИД Франции предложил Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовки саммита России и США

Глава МИД Франции считает, что диалог еще возможен, и этим необходимо воспользоваться - коммюнике