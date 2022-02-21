Шойгу назвал опасными слова Зеленского о желании Украины вернуть статус ядерной страны

"Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно по нескольким причинам", - заявил Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности, который проводит президент РФ Владимир Путин.

По словам министра, за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза на Украине были созданы возможности по созданию такого оружия и таких носителей. "Кстати сказать, если упомянуть, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и планирует появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть", - отметил глава Минобороны, приведя в качестве примера "Точку-У".

"Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможность, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях", - подчеркнул Шойгу.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что поручил МИД созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом недействительным. Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. По этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.