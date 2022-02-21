Мишустин: кабмин много месяцев готовится к последствиям признания ДНР и ЛНР

"Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения", - сказал Мишустин в понедельник на заседании Совета безопасности РФ в Кремле.

По словам премьера, все возможные риски уже достаточно хорошо проработаны. "Нам понятны вопросы, связанные с ограничением в том числе импорта высоких технологий и ряда других вопросов, также сформированы соответствующие группы в министерствах и ведомствах под руководством Минфина по тому, каким образом в случае принятия таких решений реагировать, какие должны быть приняты решения совместно, в том числе в Центральным банком", - уточнил Мишустин.

Согласно его мнению, очевидно, что ситуация будет деградировать. Однако для России невозможно потерять темп развития. "Нам на сегодняшний день необходимо обострять ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением и выполнить национальные цели развития", - заключил Мишустин, заверив, что кабмин сделает все необходимое для обеспечения экономического развития и благосостояния народа.

Премьер поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах. "Я сейчас выслушал то, что сказал Николай Платонович [Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ], считаю необходимым, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР", - заявил он.