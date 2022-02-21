Нарышкин заявил, что конфликт в Донбассе организовали США

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты организовали конфликт в Донбассе, и именно с ними необходимо вести переговоры. Об этом заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Это [конфликт в Донбассе] не народ Украины организовал, народ Украины против этого, их запугивают, заставляют идти по этому пути. Организовали США, <...> поэтому единственная <...> страна, с кем надо вести переговоры, - это США", - сказал он на заседании Совета безопасности.

Нарышкин заявил, что поддерживает предложение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. "Я поддерживаю предложение о признании независимости [ДНР и ЛНР]", - сказал он.

Люди, живущие в Донбассе, хотят говорить и думать на русском языке, и Россия не может допустить попыток Киева решить конфликт в регионе силовым путем, заявил Нарышкин.

"Допускать этого (попытки Украины решить проблему Донбасса военным путем - прим. ТАСС) мы не имеем права. Там живут люди, и их примерно четыре миллиона, которые хотят говорить и думать на русском языке, хотят чтить историю, чтить героев, которые защищали эту землю многие и многие годы", - сказал он.

Выполнение минских соглашений

Украинские власти не намерены выполнять минские договоренности, заявил Нарышкин. "Нынешнее руководство Украины не собирается выполнять минские соглашения. Президент Украины [Владимир Зеленский] и в своем кругу заявляет о том, что на публику он про минские соглашения может говорить все что угодно, говорить о том, что он придерживается минских соглашений, но на самом деле выполнять он их не собирается", - сказал Нарышкин.

"То же самое в беседах с западными лидерами, если на этих беседах уже нет прессы, он прямо говорит, что "минские соглашения мы просто не можем выполнять". Для нынешней украинской власти сама власть дороже, чем восстановление мира и ликвидация конфликта между киевским режимом и Донбассом", - добавил Нарышкин.

Россия может дать Западу последний шанс, чтобы предложить ему в кратчайшие сроки заставить Киев выполнить минские соглашения, заявил директор Службы внешней разведки. "Согласился бы с предложением Николая Платоновича [Патрушева] о том, чтобы нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения, в противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится", - сказал он.